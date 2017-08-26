123موهوبًا يختتمون برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2017 بالشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، مؤخرًا، برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2017، الذي أقيم في رحاب مدارس نور الإسلام، لـ134 موهوبًا، من المرحلة الابتدائية والمتوسطة على مستوى المنطقة الشرقية، بحضور مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون المدرسية فهد بن محمد الغفيلي، حيث تعانقت عناصر النجاح الإبداع بين موهبة ونور الإسلام ليكونا شركاء النجاح في البرنامج.

ومن جانبه، أشاد الغفيلي، في كلمته، بمؤسسة موهبة لاهتمامها بالموهوبين الذين وصفهم بأنهم “ثروة وطنية وأمانة لدى الجميع يتوجب علينا جميعا تعهدها بالرعاية والمتابعة من قبل أن ينضب معين ثري للإبداع لا يمكن تعويضه”، كما بين دور وزارة التعليم التي أولت الرعاية والاهتمام للموهبة والموهوبين.

ونوّه “الغفيلي” بالنجاح والتميز غير المسبوق للبرنامج والكم النوعي الهائل لنتاجات ومخرجات الطلاب ومشروعاتهم في معرض النتاجات والإبداعات المصاحب للحفل الختامي، وقدم الشكر لإدارة البرنامج والمدربين على هذا الإنجاز النوعي.

بدوره، رحّب المشرف العام على البرنامج إبراهيم بن محمد الشمراني، بالحضور، وأشاد بدور أولياء الأمور وأسر الموهوبين وتفاعلهم وحرصهم واهتمامهم إلى آخر اللحظات على مدار ثلاثة أسابيع، منوّهًا بمدى انخراط الطلاب واندماجهم من أول يوم في فعاليات البرنامج ومدى الشغف والحرص الذي تمتع به الموهوبون أثناء الدورة، والذي تجلى في تمنيهم استمرار البرنامج وتسجيل محدود يكاد لا يذكر من الغياب وبعذر قهري طوال أيام الدورة.

وشدد “الشمراني” على أن “رعاية الموهوبين والمتفوقين وتقديرهم بما يتلاءم وقدراتهم ضرورة حتمية وإستراتيجية مهمة من إستراتيجيات التنشئة في مجتمعنا السعودي، ذلك لأنهم ثروة وطنية غير قابلة للتعويض أو الاستبدال، وبالأخص في عصر العولمة والانفجار المعرفي وثورة المعلومات والزخم الهائل للتقنية، فالموهبة كالنبتة أو البرعم الصغير الذي يجب تعهده بالرعاية والاهتمام وإلا طمست وأضحت أثرا بعد عين”.

وثمن “الشمراني” بريادة المملكة التي تنبهت مبكرًا إلى رعاية الموهبة والموهوبين؛ لأنهم المحرك الأساسي لدفع التقدم والتطور الإنساني، فكانت سباقة ورائدة في مجال رعاية الموهوبين على الصعيدين العربي والخليجي، حيث تعد الدولة الوحيدة التي خصصت إدارة عامة لرعاية الموهوبين (مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع) وتهيئهم لقيادة المستقبل الواعد في ميادين الإبداع المختلفة، بما تحمله من أهداف سامية ومتطلبات راقية تسهم في رفعة هذا الوطن المعطاء وتقفز به نحو مصاف العالم الأول.

ولفت إلى أن موهبة تختار مقر إقامة برامجها وفق معايير واضحة ودقيقة، وقد اختارت مدارس نور الإسلام مقرًا لإقامة وتنفيذ هذا البرنامج واستضافة 134 موهوبًا لمدة ثلاثة أسابيع؛ لخبرتها المتميزة والمتراكمة في مجال التربية ورعاية الموهوبين، ولامتلاكها الكوادر البشرية المتميزة (التعليمية والإدارية) ومدربين على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة في التعامل مع هذه الفئة، إلى جانب البنية التحتية للمدارس من قاعات دراسية مجهزة تقنيًا، وصالات رياضية، ومسابح وملاعب رياضية، ومركز مهارات الحياة باللغة الإنجليزية وقاعات للتدريب ودعم مشاريع الطلبة ومنجزاتهم العلمية كلها ستسخر لخدمة أبنائنا الموهوبين.

وذكر أن الدورة اشتملت على ثماني وحدات في مجال الروبوت، والأحياء، والاختراعات، والحس والإدراك، والعلوم والهندسة، والفيزياء والهندسة، والحاسب الآلي، والكيمياء في المجتمع، حيث يمثل المحتوى العلمي 70% من المحتوى و30% تنمية مهارات وأنشطة اجتماعية وترفيهية، ويتلقى الطلاب، إضافة إلى تنمية إمكاناتهم المعرفية مجموعة من أدوات التعلم المتنوعة التي تساعدهم على بناء مهارات متقدمة، إضافة إلى تلقي الطلاب مجموعة من المهارات الشخصية والاجتماعية التي تساعدهم على فهم أنفسهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية ومهارات التواصل مع الآخرين بشكل فعال.

وبيّن أن البرنامج يقدم تزامنًا مع المحتوى العلمي دورات وبرامج إثرائية مثل (اتخاذ القرار – حل المشكلات – التخطيط وإدارة الوقت – الإبداع – التفكير الناقد – المهارات الشخصية – القيادة – ريادة الأعمال) لصقل وتنمية مهارات الطلاب، كما يتخلل البرنامج عدد من الأنشطة الترويحية والاجتماعية والزيارات الخارجية العلمية التثقيفية للمصانع والجامعات وكلية الطب ومختبر ألفاب لاب ومركز سايتك؛ لتكتمل أهداف البرنامج حيث تنمية قدرات وطاقات الطلاب في جميع المجالات.

وفي الأثناء، استمتع الحضور بعرض مرئي بعنوان “موهبة مستقبل وطن” استعرض فيه فعاليات وأنشطة نوعية مختلفة لجميع مسارات البرنامج ووحداته، وشاهد الحضور الممارسة الفعلية والتطبيقية للأنشطة للتعلم لأبنائهم في قاعات التدريب وفي المعامل والمختبرات وفي الزيارات العلمية الخارجية ومشاهد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتضمن تقريرًا عن تغطية البرنامج إعلاميًا في الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية ومنها التليفزيون السعودي (برنامج صباح السعودية)، والذي زار مراسله مقر البرنامج وسجل لقاءات مع الطلاب في قاعات التدريب وقادة البرنامج.

ونيابة عن آباء الطلاب الموهوبين ألقى الدكتور عبد الله اليوسف، كلمة، إلى جانب كلمة نيابة عن أمهات الموهوبين ألقتها الدكتورة أم نواف، شكرا فيها القائمين على البرنامج.

وشهد البرنامج تكريم الجهات الداعمة للبرنامج من جامعات ومصانع ومؤسسات تجارية، إضافة إلى تكريم البروفيسور وسيم الطلالوة لدعمه لطلاب وحدة “الحس والإدراك” بتقديم لقاء تدريبي لهم.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب المشاركين والفريق التنفيذي، وشارك في تكريمهم مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية ورئيس البرنامج، وانتهى الحفل بصور تذكارية للطلاب مع ذويهم ومدربيهم أثناء التكريم وتسلم الشهادات.