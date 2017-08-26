“الخدمة المدنية” تعلن عن أكثر من 8آلاف وظيفة تعليمية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم، الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التعليمية (8666) وظيفة مخصصة على النحو التالي:

أولاً : يشترط للمتقدم والمتقدمة للوظائف التعليمية التالي:

1. درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة .

2. اجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي .

3. أن تكون الدرجة العلمية والتخصص المناسبة للمواد التعليمية المعلنة .

4. قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

5. أن لا يشغل وظيفة رسمية مستوى دخول للدرجة العلمية الحاصل عليها.

ثانياً: مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية

* يفتح النظام للتقديم على الوظائف التعليمية النسوية الساعة الثامنة من صباح يوم الأثنين الموافق 6 – 12 – 1438هـ وينتهي التقديم الساعة الثالثة مساءً من يوم الاثنين الموافق 20 – 12 – 1438هـ ، اما بالنسبة للرجال فيفتح التقديم الساعة 3.30 مساءً من يوم الأثنين الموافق تاريخ 20 – 12 – 1438هـ، وينتهي التقديم الساعة 6 مساءً من يوم الخميس الموافق تاريخ 23 – 12 – 1438هـ .

ثالثاً : الفئات المستهدفة بالإعلان التعليمي:

1. التربويين والتربويات من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

2. الغير (تربويين او التربويات) (الحاصلين/ت) على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

3. الغير (تربويين/ت) من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة

4. الجامعيين (التربويين/ت/ بالدبلوم التربوي) الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب.

رابعاً: آلية التقديم على الوظائف التعليمية:

1. الدخول على نظام جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى اعادة دراستها وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــه) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد حتى لو صدر قرار التعيين ، ولوزارة الخدمة المدنية حق مقاضاته امام ديوان المظالم.

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة .

4. (المتقدم/ــه) الذين لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وفقاً للمفاضلة.

5. يمكن لأي متقدم (اذا رغب) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية، أو وزارة التعليم دون أرفاق ملخص الطلب على أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة .

خامساً : إيضاحات عــامــة:

1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ( الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2. تاريخ التخرج في وثيقة الدرجة العلمية يجب أن يسبق تاريخ نهاية مدة التقديم .

3. يعتبر الدبلوم العام في التربية مكملاً للدرجة العلمية غير التربوية بحيث يصبح تربوياً فلا يمنح (الحاصل/ له) عليه أي نقطة إضافية من نقاط المفاضلة .

4. لتحديد الرغبات المكانية من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة أهمية قصوى في استحقاق (المتقدم/ــه) للترشيح من عدمه لذلك تُوضح وزارة الخدمة المدنية أن الترشيح مرتبط بالمقرات المعلنة فقط ، لذلك على (المتقدم/ــه) عند تحديد رغباته المكانية وترتيب أولويتها انطلاقا من الإعلان التفصيلي حسب المادة والمرحلة والمقر وعدد الوظائف المتاحة .

5. ستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية على شبكة الانترنت : WWW.MCS.GOV.SA.

6. على من يتم إعلان (اسماؤهم/ن) للمطابقة اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض مطابقة البيانات ومن (لا يراجع/لا تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة ، فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.

7. الدعوة للمطابقة، لا تعني الترشيح، والترشيح يتم بعد المفاضلة النهائية بعد المطابقة. ويمكن الإطلاع على الوظائف المعلنة من خلال الملفات المرفقة التالية:

إبتدائي بنات

إبتدائي بنين

متوسط بنات

متوسط بنين

ثانوي بنات

ثانوي بنين