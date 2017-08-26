تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 26 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سلب 5مواطنين تحت تهديد السلاح في جارودية القطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعرض خمسة أشخاص لسلب تحت تهديد السلاح من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الجارودية بمحافظة القطيف.

وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية -بحسب “الرياض”- “عند التاسعة والنصف من صباح الخميس تبلغت شرطة محافظة القطيف عن تعرض خمسة مواطنين للسلب تحت تهديد السلاح من قبل شخصين ملثمين أثناء تواجدهم بمزرعة ببلدة الجارودية”، مضيفا “تمكن الجناة من سلب هواتفهم النقالة وجهاز حاسب آلي ومركبة أحدهم والهرب بها لجهة غير معلومة”، وتابع “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ ومازال العمل الأمني مستمر للبحث عن الجناة والقبض عليهم”.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على مكة المكرمة

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على مكة المكرمة

“الصحة”: تسجيل 3 إصابات بـ”كورونا” في دومة الجندل

“الصحة”: تسجيل 3 إصابات بـ”كورونا” في دومة الجندل

“السعودية للكهرباء” تحذّر من استخدام أبراجها في الذبح العشوائي للأضاحي وتخصص فرقًا ميدانية للتفتيش

“السعودية للكهرباء” تحذّر من استخدام أبراجها في الذبح ...

التعليم تتجه لتطبيق اختبارات وطنية للرابع الابتدائي والثاني المتوسط

التعليم تتجه لتطبيق اختبارات وطنية للرابع الابتدائي والثاني ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*