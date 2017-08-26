الطحالب تعالج التهاب المفاصل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يسعى الباحثون في معهد إيث بمدينة زيورخ السويسرية بالتعاون مع زملاءهم في “معهد سينتيف للبحوث” بالنرويج إلى إتباع نهج جديد لعلاج التهاب المفاصل بطحالب تحتوي على “السكاريد”، وهو جزيء ينتمي لسلسلة السكريات المتواجدة في هذه الطحالب، خاصة الطحالب البنية.

وعند معالجة هذه الطحالب كيميائيا، فقد لوحظ فعاليتها في تقليل التأثير السلبي للأكسدة، ولها تأثيرا مضادا للالتهابات فيما يتعلق باختبارات الخلية وقمع رد الفعل المناعي ضد خلايا الغضروف، وبالتالي مكافحة أسباب التهاب المفاصل.

ويؤثر التهاب المفاصل على جميع مفاصل الجسم، وفي معظم الأحيان يؤثر على مفصل الركبة، والفخذ والأصابع.