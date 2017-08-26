صحيفة: وفاة طفل سعودي «صعقًا» في حمام سباحة بالهند

“الأحساء اليوم” – الأحساء

فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في وفاة طفل سعودي يبلغ من العمر 4 أعوام بعد غرقه الخميس الماضي في حمام سباحة مخصص للأطفال بمنتجع سياحي بالهند.

وأشارت صحيفة “نيو إنديان إكسبرس” الهندية إلى أن أسرة الطفل تعتبر أن وفاته كانت جراء تعرضه للصعق الكهربائي داخل حمام السباحة وليست حادثة غرق عادية.

وأضافت أن شرطة مدينة “كوماراكوم” الهندية التي يقع بها المنتجع السياحي الخاص قامت أمس الجمعة بفتح تحقيق في الوفاة غير الطبيعية للطفل بناء على طلب الوالد، وذكرت أن الطفل يدعى “علاء الدين” وهو نجل “إبراهيم عبدالرحمن” من مدينة جدة.

وعلى الرغم من أن فريقا من الأطباء الذين أجروا تشريحا لجثة الطفل، تحدثوا عن أنه توفى جراء الغرق، إلا أن الشرطة نقلت عن الشخص الذي سحبه من الماء أنه شعر بصدمة كهربائية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شركة السياحة التي رتبت زيارة الأسرة، أن الشركة لم تحصل على رد مناسب من سلطات المنتجع التي تحاول أن تنأى بنفسها عن الحادثة. ولفت إلى أن سلكا كهربائيا رصد بالقرب من حمام السباحة، كما رصد جزء آخر كان مغطى بعازل، والتقطت صور لهذه الأسلاك وسلمت للشرطة.

وتحدثت الصحيفة عن أن قنصلية المملكة تدخلت وأصدرت توجيهات للأسرة، ونقل جثمان الطفل إلى مدينة “كوتشي”، ومن المقرر أن تعود الأسرة المكونة من الوالدين و5 أبناء إلى جدة مساء اليوم السبت، حيث قطعت نزهتها التي بدأتها في 18 أغسطس والتي كان من المقرر لها أن تستمر حتى 3 سبتمبر القادم.

وأذاعت قناة تلفزيونية محلية مقطع لحمام السباحة محل الواقعة ويظهر فيه سلك الكهرباء المكشوف المتسبب في الواقعة، فيما علق الأب قائلا إن ابنه لم يمت بسبب الغرق ولكنه قُتل.