«القرفة».. علاج طبيعي لمرضى السكري ومضاد قوي لأنواع قاتلة من البكتريا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعتبر القرفة واحدة من أشهر البهارات في العالم، ويتم استخراجها من قلب جذع نبتة استوائية دائمة الخضرة، وإلى جانب جمال نكهتها ورائحتها، للقرفة فوائد صحية رائعة جعلتها أحد العلاجات المستخدمة لمداواة الأمْراض التنفسية والهضمية مُنْذُ القِدم.

ووجدت دراسة أن القرفة تساعد في إنزال مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى سكري النوع الثَّانِي، بشكل قد يضاهي أدوية السُّكَّرِيّ التي يتم تناولها فموياً، يحسب “سي.إن.إن”.

ولتفحّص مدى تأثير القرفة على مرضى السُّكَّرِيّ، ينْصَح مريض سكري النوع الثَّانِي بتناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع الفاكهة، أو الشوفان، وقياس مدى تغيير السكر في الدم قبل وبعد تناول القرفة، وتكرار قياس سكر الدم بعد ساعتين.

لكن، لا يمكن الاستعاضة عن تناول أدوية السُّكَّرِيّ بتناول القرفة، ويجب اسْتشَارة الطبيب قبل استخدام القرفة كدواء لِتَجَنُّبِ انخفاض سكر الدم كَثِيرَاً، وهي مفيدة في علاج الخرف، وفيروس نقص المناعة، والسرطان.

وتُظهر بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة والالتهاب في القرفة تتمتع بخواص تحارب مسببات الخرف. كما وجد العلماء أن مضادات الالتهاب في القرفة تقوي الخلايا في مواجهة فيروسات مثل فيروس نقص المناعة (HIV). لكن، هذا لا يعني أنه يمكن الاستعاضة عن أدوية مرض نقص المناعة بالقرفة.

ولا تَنْتَهِي فوائد هذا البهار هنا، والذي ثَبَتَ ارتباطه بمحاربة السرطان لدى فئران التجارب، كما وجدت دراسات أن زيت القرفة قادر على قتل البكتيريا الخطيرة مثل بكتيريا “E. coli، ” التي قد تسبب أمراضاً مميتة.