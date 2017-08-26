كشافة الشرقية تتبنى مبادرة “حفظ النعمة” في معسكر الحج

الأحساء – فهد اليوسف

تصوير – محمد الموسى

أقامت كشافة المنطقة الشرقية، مؤخرًا، مبادرة “حفظ النعمة” في معسكر الهيئة العامة لرعاية الشباب لخدمة حجاج بيت الله، والتي تهدف إلى الحفاظ على متبقي الطعام وعدم التبذير وتوزيع الطعام على العمالة الوافدة، حيث استفاد من هذه المبادرة نحو 213 عاملًا.

ومن جانبه، أكد قائد الفرقة جابر بن عبدالله، أن هذه المبادرة تطبيقًا لسنة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عدم التبذير والمحافظة على النعمة، مشيرًا إلى أن المجموعة حصلت على المركز الثالث في الزيارات الصباحية، فيما قدم أعضاء الفرقة شكرهم للراعي الإعلامي صحيفة “الأحساء اليوم”.