جمرك حالة عمّار يُحبط تهريب 41 ألف حبة كبتاجون

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتين لتهريب 41.446 حبة من حبوب الكبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة على متن مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وقال خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار: قدِمت أولاً للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” يقودها مسافر، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافر ومركبته تمكن المراقب الجمركي من العثور على 16.913 حبة كبتاجون، مخفاة داخل مخبأ مجهز لغرض التهريب في التجويف الخاص بقاعدة “حزام الأمان” من الجانبين.

وأضاف: تم العثور كذلك على 24.533 حبة كبتاجون على متن مركبة أخرى قدِمت للجمرك من نوع “خصوصي”، وكانت الحبوب مخفاة في مخبأ بجانب الإطار الاحتياطي للمركبة.