«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: غير مطابقة للمواصفات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه اليكسير ذات الأحجام (4 و5) جالونات التي ينتجها مصنع شركة مياه روى المحدودة بمدينة الدمام، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج‏ لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وأكدت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج‏ مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه اليكسير ذات الأحجام (4 و5) جالونات المنتجة من مصنع شركة مياه روى المحدودة بمدينة الدمام تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوضحت أنها ستواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.