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السبت, 4 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 26 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بلدية الهفوف تغلق مستودعًا مخالفًا وتتلف 550كيلوجرامًا لحوم فاسدة بداخله

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أغلقت أمانة الأحساء ممثلة في إدارة صحة البيئة بلدية الهفوف، اليوم السبت، مستودعًا مخالفًا وأتلفت 550 كيلوجرامًا لحوم فاسدة داخل المستودع.

وبدوره، أوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أن  فرق الرقابة الصحية بالبلدية قامت بضبط أحد المستودعات غير النظامية، والتي تحتوي على لوحات تضليلية على واجهة المحل الخارجي، ويتم فيها حفظ وتداول الأغذية واللحوم بطريقة غير صحية وبكميات كبيرة وتوزيعها لمطاعم معروفة.

وبيّن “الهزوم” أن المستودع يحتوي على مجموعة من ثلاجات التبريد والتجميد وجميعها غير ملائمة صحيًا لتدني مستوى نظافتها وعدم كفاءتها، ويتم خلالها تخزين اللحوم تالفة وتبدو عليها علامات مرضية وتعفن وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى كونها لحومًا مجهولة المصدر.

 

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