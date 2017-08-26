التعليم تتجه لتطبيق اختبارات وطنية للرابع الابتدائي والثاني المتوسط

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تتجه وزارة التعليم إلى تطبيق الاختبارات الوطنية لطلاب وطالبات الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مواد العلوم والرياضيات والقراءة العام المقبل.

ومن المقرر أن تستهدف تلك الاختبارات عينات من جميع المناطق في المراحل الدراسية المستهدفة، وسيقدم المشروع عدداً من التقارير العلمية تستهدف الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة التعليم، والمدارس والمعلمين، وتقريراً عاماً بما في ذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى تقارير فنية قياسية عن الاختبارات، وذلك وفقاً لـ “مكة”.

وكان المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل المشاري افتتح أخيراً ورشة عمل لمشروع الاختبارات الوطنية، والتي استمرت ثلاثة أيام بمقر المركز بالرياض.

ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ينفذها المركز بهيئة تقويم التعليم، إذ حرص على استقطاب مجموعة من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المتميزين في مجالات تخصصاتهم العلمية لهذه الورش.

وتهدف الورشة إلى صناعة أسئلة الاختبارات الوطنية التي ستقدم نتائجها كمؤشرات فعالة للمساهمة في تحسين مخرجات تعلم الطلاب والطالبات، وذلك من خلال مراقبة مستوى التحصيل الدراسي، ضمن سلسلة ورش عمل لمشروع الاختبارات الوطنية، تستهدف كتابة الأسئلة لمواد العلوم والرياضيات للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، واستبانات لقائدي المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.