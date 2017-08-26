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السبت, 4 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 26 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة”: تسجيل 3 إصابات بـ”كورونا” في دومة الجندل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في دومة الجندل، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء.

وقالت الوزارة: حالة الإصابة الأولى لفتاة سعودية تبلغ من العمر عشر سنوات وهى من الحالات الثانوية المخالطة في المنزل وأُدخلت مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالتها مستقرة.

وأضافت: الحالة الثانية لفتاة أخرى سعودية تبلغ من العمر 14 عاماً وهى من الحالات الثانوية المخالطة في المنزل وأُدخلت مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالتها مستقرة.

وأردفت “الصحة”: الحالة الثالثة لمواطن يبلغ من العمر 50 عاماً وهو من الحالات الثانوية المخالطة في المنزل وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالته مستقرة.

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