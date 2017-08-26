“السعودية للكهرباء” تحذّر من استخدام أبراجها في الذبح العشوائي للأضاحي وتخصص فرقًا ميدانية للتفتيش

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حذّرت الشركة السعودية للكهرباء، من تعدي بعض المخالفين على أبراج ومعدات الجهد العالي للشركة من خلال استخدامها في عمليات الذبح العشوائي للأضاحي، مؤكدة أن هذه التعديات تُمثل خطورة بالغة على القائمين بها، فضلًا عن مخالفة ذلك للأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بذبح الأضاحي خارج المسالخ النظامية.

وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص فرق ميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة لمراقبة التعديات على الأبراج الكهربائية في أيام عيد الأضحى المبارك، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة ضد جميع المخالفين.

وأشارت الشركة إلى أن الفرق الميدانية الخاصة بالشركة سوف تقوم بالتفتيش على مواقع الأبراج الكهربائية القريبة من المسالخ وأسواق الأغنام التي تستغلها مجموعة من المقيمين المخالفين لممارسة أعمال الذبح والسلخ، دون مراعاة للأضرار والمخاطر الناتجة عنها، مشيدة في الوقت نفسه بتزايد الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول أضرار مثل تلك المخالفات، والذي نجح في الحد من عملية الذبح العشوائي بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأهابت “السعودية للكهرباء” بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة إبلاغ الجهات المتخصصة بما فيها الشركة السعودية للكهرباء عن كل من يستخدمون الأبراج الكهربائية ضمن عملية الذبح العشوائي وتعليق وسلخ الأضاحي، مشيرة إلى أن لديها عدد من وسائل التواصل الإلكتروني وقنوات الاتصال التي تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو ملاحظات تخص الخدمة الكهربائية أو أي اعتداء على معدات الشركة.

يُذكر أنه يمكن التواصل مع المختصين بالشركة السعودية للكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني (se.com.sa) أو تطبيق الكهرباء على أجهزة الهواتف الذكية (ALKAHRABA)، أو عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خدمة (صديق الكهرباء ALKAHRABA Friend) على تطبيق واتساب برقم (0533991100) أو موقع تويتر (@ALKAHRABAFriend)، وكذلك “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).



