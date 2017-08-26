الإطاحة بسائقين تتابعا على دهس طفل حتى الموت بطريف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت شعبة مرور محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية من التوصل لمعلومات كافية عن مركبتين الأولى من نوع هونداي بيضاء اللون والثانية هونداي اللون رصاصي تتابعتا في دهس طفل في شارع يقع خلف حديقة عامة في المحافظة ونتج عن ذلك وفاة الطفل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي، السبت (26 أغسطس 2017)، أنه ومن خلال التعاون بين شرطة المحافظة تمكنت شعبة المرور من حصر ومتابعة جميع السيارات التي تحمل نفس المواصفات ومن ثم ضبط السيارة الأولى التي تسببت في دهس الطفل في المرة الأولى والتي كان يقودها حدث؛ حيث تم التحفظ عليه برفقة ولي أمره.

وأضاف مهدي أن قائد المركبة الثانية حضر وسلم نفسه فتم القبض عليه، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والاستدلالية تمت إحالتهما إلى النيابة العامة.