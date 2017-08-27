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الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 27 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأحوال المدنية” تحذر المواطنين من السفر بالهوية الوطنية الملونة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالب المتحدث الرسمي للأحوال المدنیة محمد الجاسر، بعدم السفر بالھوية الوطنیة الملونة خارج المملكة، لأنھا غیر صالحة للسفر، وإنما يجب أن تكون الإصدار الأخیر من البطاقات الذكیة غیر الملونة.

وأضاف، أنه على المواطنین عدم حمل الھوية الوطنیة خلال السفر إلى دول غیر مجلس التعاون لأنھا بلا فائدة، وستكون عرضة للفقدان أو السرقة، فھي وسیلة إثبات داخل المملكة فقط، كما أن سجل الأسرة وسیلة إثبات للتابعین داخل المملكة فقط ولا تقبل خارجھا نھائیاً.

وأشار الجاسر، إلى أنه يجب على كل مواطن فقد أي من وثائقه الصادرة من الأحوال المدنیة الإبلاغ فورا عبر “أبشر”، لإيقافھا ومنع العابثین من استخدامھا وإخلاء مسؤولیته قانونا.

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