نادي الحي بالعيون يختتم “دوري زمان” لكرة القدم و”الأصيل” يحسمه

الأحساء – سعد فوزي الفرحان

نظّم نادي الحي بالعيون بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي بمدينة العيون، بالتعاون مع فريق العيون التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، في الأسبوع الماضي، دوري كرة قدم بعنوان “دوري زمان”، الذي يهدف إلى تعزيز روح الرياضة ونبذ التعصب الكروي، ورفع مستوى أهمية الرياضة لكل الأعمار.

وقد شارك في الدوري ثمانية فرق من مختلف الفئات مابين 35 إلى 55 سنة بعدد إجمالي من اللاعبين بلغ 120 لاعبًا، إضافة إلى مشاركة فريق من جمعية المتقاعدين بالأحساء، حيث اتيحت فرصة المشاركة مجانًا لكل الفرق التي قسمت على يومين بحيث لعبت ثلاث مباريات يومي الإثنين والثلاثاء، والنهائي يوم الأربعاء، وتخلل كل مباراة سحب جوائز للجمهور بتنظيم من تطوعي العيون، وبإشراف عام من قبل قائد نادي الحي خالد بن حمد السليم.

ومن جانبه، شهد مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بالغنيم، انطلاق البطولة في يومها الأول، حيث عبر عن سعادته بإقامتها، وشكر نادي الحي وفريق العيون التطوعي على التنفيذ والتعاون، التقطت معه بعض الصور من قبل اللجنة المنظمة واللاعبين، فيما حضر الحفل الختامي رجل الأعمال سعد الشدي، وعمدة مدينة العيون حمد الحربي، والمشرف التربوي وجدي السعيد، وقائد نادي الحي السابق يوسف الجاسم، وعدد من الأهالي والمسؤولين.

وقد انتهت المباراة، التي جمعت بين فريقي الأصيل وفرسان العيون، وحظيت بتواجد إعلامي وجماهير، بنتيجة (3-2) للأصيل، وشهد الختام تكريم مربط الخيول العربية الأصيلة بالعيون على التعاون المستمر مع النادي والفريق، إلى جانب تكريم أفضل لاعب حسين السهلي، وأفضل حارس حسين العيسى، وهداف البطولة تميم الماضي برصيد 9 أهداف، وكذلك توزيع الكثير من الجوائز.

بدوره، أكد قائد نادي الحي خالد بن حمد السليم، أن منسوبي نادي الحي يسعون وبالشراكة المجتمعية مع فريق العيون التطوعي إلى تحقيق رؤية وأهداف ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، وولي عهده نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) من خلال هذا النادي المعطاء.

وأشار إلى أن النادي يستهدف أفراد المجتمع كافة، وأن هذه الدورة لفئة من أعمارهم خمسة وثلاثين فما فوق والتي نرغب من خلالها إلى نشر المفهوم الصحي والرياضي لهذه الفئة التي تبدأ في هذا السن بالعزوف عن ممارسة الرياضة؛ مما ينعكس عليهم صحيًا وبدنيًا، ونحن جميعًا ومن خلال الشراكة الذهبية مع فريق العيون التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية,

ونوّه بأن “النادي يسخر كل إمكاناته ومرافقه لخدمة أهالي العيون وما جاورها فبتكاتفنا نضع أيدينا بأيدي بعض لخدمة مملكتنا الحبيبة ولكي نحقق الفائدة المرجوة وندخل البسمة والسرور على أطفال وأبناء وآباء وأصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة هذه الفئة الغالبية على قلوبنا”.

واختتم بقوله: “أهنيء الجميع على نجاح هذه البطولة، وأسعدنا مشاركة أحبتنا في جمعية المتقاعدين بفريق نادي الأوفياء، وختامًا اشكر جميع الإعلاميين والداعمين، ونأمل -بإذن الله- أن ننفذ دورات وبرامج ومناشط مستقبلية تفيد جميع أفراد المجتمع سواء المواطن أو المقيم.

من جهته، عبّر رئيس فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد، عن بالغ شكره لمدير عام التعليم بالأحساء على الإشادة بالفريق، كما شكر العيد إدارة وأسرة نادي الحي بالعيون على الشراكة النوعية والتعاون الكبير الذي حاز على إعجاب المجتمع لوجود مكتسبات مجتمعية تفوق التوقعات.

وشكر “العيد” الفرق المشاركة على الروح الرياضية العالية، وفريق العمل القائم على البطولة الذي أحدث نقلة نوعية بقيادة الإعلامي محمد بن علي العويس، ومساعده العضو راشد الثواب، ويوسف الزيد، ومبارك السبيعي، وجميع السواعد في الفريق التي قدمت الدعم النوعي معه لإظهار الحدث بالشكل الرائع.

واختتم “العيد”، حديثه، بتهنئة إدارة وأسرة نادي الحي بحصد البيرق والمركز الأول على أندية الحي في المحافظة لشهر ذي القعدة، وتسلّمه من مدير عام التعليم يوم الأربعاء الماضي، متمنيًا لأسرة النادي دوام التوفيق والسداد.