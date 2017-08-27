لتكرار حالات السرقة.. السفارة في بريطانيا تحذر المواطنين من الظهور بمقتنيات ثمينة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبهت سفارة المملكة في بريطانيا، المواطنين السعوديين بعدم الظهور بمقتنيات ثمينة، وذلك لتكرر حالات السرقة والاعتداء من قبل العصابات المنظمة.

وذكرت السفارة في بيان لها: “تود السفارة التأكيد على ما سبق التبينيه عليه من تكرار حالات السرقة والاعتداء من قبل عصابات منظمة، وتجدد السفارة التنبيه على أهمية عدم الظهور بمقتنيات ثمينة وخصوصا الساعات والمجوهرات والحقائب تجنبا لعمليات السرقة، وفي حال التعرض لأي اعتداء أو عملية سرقة الرجاء التقدم ببلاغ للشرطة البريطانية على الرقم “101” والتواصل مع السفارة، والله خير الحافظين”.