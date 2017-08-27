خيرية العيون تودع 53950ألف ريال في حسابات أبنائها الأيتام

الأحساء – سعد الفرحان

أودعت جمعية العيون الخيرية، يوم الثلاثاء الماضي، الدفعة الرابعة من كفالة الأيتام لهذا العام في حسابات أبنائها الأيتام، والتي بلغت 53950ألف ريال واستفاد منها 172يتيمًا ويتيمة، وذلك ضمن سعي الجمعية الحثيث؛ لتفعيل برامجها النوعية والتي يأتي في مقدمتها برنامج كفالة الأيتام.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن محمد الحسين، رجال الأعمال والمجتمع لدعم أبناء الجمعية ومستفيديها خاصة في هذه الأيام العشر المباركة حتى يتسنى للجمعية القيام بمهامها بالشكل الذي يواكب الآمال والتطلعات خاصة في ظل الإقبال على عيد الأضحى والسعي بقدر الإمكان لدعم الأسر لتوفير مستلزمات العيد ويتبعه العودة للمدارس التي ستبدأ الجمعية في تجهيز حقيبتها المدرسية بعد العيد -إن شاء الله- بمشاركة مجتمعية، موضحًا أن الجمعية تستقبل الدعم بأنواعه عبر حساباتها البنكية أو بزيارتها أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس.

جدير بالذكر، أن هذه الدفعة تأتي استكمالاً لثلاث دفعات ماضية قدمتها الجمعية لأبنائها الأيتام خلال هذا العام الميلادي، حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي صُرِف لهم مع هذه الدفعة (215.300) ريال.