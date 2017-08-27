إيداع 484مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي الضمان

الأحساء – واس

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذي الحجة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د. إبراهيم الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 484.253.848 ريالا، تمثل استحقاق شهر ذي الحجة الجاري، وأضاف، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 38.343 حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد وكيل الوزارة، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، موضحاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.