قيادات “تيسير الزواج” بالأحساء ينوّهون بدعم ولي العهد السخي للجمعية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد العمير، جزيل الشكر وكامل العرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظه الله)؛ على دعم سموه السخيّ للجمعية، ضمن مشروع سموه لدعم الجمعيات الخيرية.

ونوّه “العمير” بالنتائج المبشرّة والطموحات العالية التي يسعى لها هذا المشروع الخيري المهم وانعكاسه على الجمعيات الخيرية ومستفيديها بشكل عام، ولجمعية تيسير الزواج بشكل خاص بما يساهم في تنفيذ الكثير من المشاريع التي تصبّ في خدمة الأسر والشباب وتعين الجمعية على تحقيق أهدافها ورؤيتها التي جاءت تماشيًا مع خطط ورؤية بلدنا الحبيب.

ومن جانبه، عبّر نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت، شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذا الدعم غير المستغرب ممثلة في حكومتنا الرشيدة التي لا تتوانى في دعم العمل الخيري في المملكة وتطويره وتحفيزه.

ومن جانب آخر، فقد اتفق المدير العام للجمعية تركي بن عايض التركي، في أن هذا الدعم من سمو ولي العهد سيدفعنا لتحقيق أحلام العديد من الشباب والفتيات بإعانتهم على الزواج ويساعدنا على تذليل كل الصعوبات التي تمنع الشباب من الزواج، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويوفقهم لما فيه خير هذه البلاد وأبنائها.