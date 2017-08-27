اختتام دورة “منهج 107” للأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن بغرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت غرفة الأحساء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، مؤخرًا، دورة “منهج 107” الخاصة بالأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن، التي عقدت لمدة أربعة أيام بإجمالي 32 ساعة تدريبية، بمشاركة 42 متدربًا، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وجاء اختتام الدورة، التي تُعقد للمرة الأولى على مستوى الأحساء، وُتعد آخر المتطلبات المنهجية الأساسية للحصول على صفة “مقيم معتمد” في فرع تقييم العقار على مستوى المملكة، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة وأحد المتدربين في الدورة المهندس خالد بن سعود الصالح، وكذلك أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، ومدير عمليات التدريب بأكاديمية (تقييم) فواز بن عبدالله الشارخ.

ومن جهته، أوضح “الصالح” أن هذه الدورة تمثل امتدادًا لعلاقات التعاون والشراكة الوثيقة التي بنتها الغرفة مع عدد مع جهات التدريب المرموقة في المملكة ومن بينها هيئة (تقييم)، التي تعمل على الارتقاء بمهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، وتأهيل الكوادر الشابة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.

وعبّر “الصالح” عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به “تقييم” في تأهيل وتدريب الشباب ونشر ثقافة التقييم ورفع مستوى الوعي بأهمية مهنة التقييم العقاري، مؤكدًا دور تلك الدورات المتخصصة في صناعة فرص وظيفية للشباب ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة أن مهنة التقييم في المملكة تُعد من المهن الواعدة التي يتوقع لها أن خلق فرص وظيفية عديدة مميزة.

وشهد نهاية حفل اختتام الدورة، تكريم مدير عمليات التدريب بأكاديمية (تقييم) فواز بن عبدالله الشارخ، والمدربين، بدروع الغرفة التكريمية، وذلك لمساهمتهم في إنجاح تنظيم دورات “تقييم” كافة بالغرفة.

يُشار إلى أن تلك الدورة المتخصصة عرضت الأنظمة العقارية من حيث المفهوم الأساسي والأنظمة العقارية المطبّقة في المملكة، وطرحت مبادئ تخطيط المدن وأدوات التخطيط والآليات التي من شأنها أن تؤثر في قيمة العقارات في السوق مع إجراء دراسات حالة لهذه المواضيع.

جدير بالذكر، أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) تتبع لوزارة التجارة والاستثمار، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير اللازمة لأعمال التقييم في المملكة.