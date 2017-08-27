الملحق التجاري الإندونيسي يزور غرفة الأحساء ويدعو المستثمرين لمعرض TEI

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تلقى أمين عام غرفة الأحساء عبدالله النشوان، مؤخرًا، دعوة رسمية لرجال الأعمال بالأحساء لحضور معرض إندونيسيا التجاري السنوي (TEI) في دورته الثانية والثلاثين الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقباله وفد إندونيسي رسمي زائر برئاسة السيد ووان سودارماوان، الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا بالمملكة، حيث جرى بحث العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة وإندونيسيا وسُبل دعمها وتطويرها، مستعرضًا الفرص التجارية المتاحة للاستثمار في الأحساء وأوجه الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع الخدمات واللوجستيات والسياحة والزراعة.

وعلى هامش اللقاء، أكد “النشوان” حرص الغرفة وقطاع الأعمال بالأحساء على تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ونظراءهم في إندونيسيا، في ظل المساعي الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لرفع حجم التبادل التجاري السنوي خلال الفترة المقبلة، منوّهًا بتطور ونمو العلاقات وتبادل الزيارات التجارية بين الجانبين في مختلف المجالات مثمنًا تلقيه تلك الدعوة لتنمية العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

ومن جهته، استعرض الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا بالمملكة، الفرص الاستثمارية في بلاده، مؤكدًا أهمية تبادل الزيارات التجارية بين رجال الأعمال في إندونيسيا ونظرائهم في المملكة، داعيًا لتعزيز التعاون التجاري وزيادة النشاطات الاستثمارية والتجارية وعقد العديد من الشراكات والاتفاقات التجارية بين القطاع الخاص في الأحساء وإندونيسيا.

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال السعوديين يتصدرون قائمة الحضور في المعرض الذي حقق نجاحات كبيرة على مدار ثلاث عقود، وبات أحد أهم المعارض الآسيوية الدولية، لافتًا إلى أن النسخة الجديدة من المعرض ستقدم أحدث المنتجات والبضائع والخدمات المصنعة في إندونيسيا ويتيح فرصة اللقاء مع كبار المصنعين الإندونيسيين الرئيسين والمصدرين وتجار الجملة في جميع المنتجات والصناعات في إندونيسيا.

جدير بالذكر، أن المملكة وإندونيسيا، وقعتا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لجاكرتا في مارس الماضي، 11 مذكرة تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين، شملت قطاعات الصيد البحري والثروة السمكية، والمجال التجاري، والنقل الجوي، والصحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

يُشار إلى أن إندونيسيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين مع المملكة، حيث يبلغ التبادل التجاري بين البلدين بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة نحو 19.44 مليار ريال (5.2 مليار دولار) في 2015.