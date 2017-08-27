حالتا وفاة و8 إصابات في حادث مروري بجدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي شخصين مصرعهما واصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت مابين الخطيرة والمتوسطة إثر حادث تصادم مروري مروع جنوب جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة / عبد الله أحمد أبوزيد – أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، فجر اليوم الاحد، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة باشراف القائد الميداني تركي الحربي، إلى موقع الحادث، ليجدوا جثتين و 8) مصابين حالتهم متفاوته مابين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة.

وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل 7 إصابات بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة وحالة تم علاجها بالموقع.