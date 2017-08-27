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الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 27 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«الموقوفون الخمسة»: الأسلحة تُهرَّب من إيران للقطيف عبر قوارب في مياه الخليج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت اعترافات العناصر الخمسة الذين تتم محاكمتهم حالياً بـ”جزائية الرياض”، عن معلومات خطيرة تتعلق بتفاصيل عمليات تهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية بالقطيف.

وأكد المتهمون أثناء التحقيقات أن الأسلحة تأتي من إيران عبر مياه الخليج بواسطة قوارب، وأن تهريبها كان يتم بتنسيق مباشر من الموقوف حالياً أحمد المغسل العقل المدبر لحادثة تفجير سكن البعثة الأمريكية بالخبر عام 1996.

وأضافوا وفقاً لـ”الشرق الأوسط” أن إيران استخدمت الخليج لتهريب مطلوبين أمنيًّا من المملكة إلى أراضيها.

وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين الخمسة الاشتراك في شراء قارب بحري من البحرين بنحو 70 ألف ريال، لتهريب الأسلحة للمملكة، والتستر على تهريب المطلوبين إلى إيران، والاشتراك في استطلاع الحراسات على الخليج لأجل تسهيل عمليات تهريب الأسلحة والمطلوبين.

وأبانت معلومات أن الموقوف “المغسل” ساهم في ترتيب وإدارة الأمور اللوجستية لعمليات التهريب من وإلى المملكة عبر الخليج، لافتة إلى أنه أرسل مبالغ مالية لاثنين من المتهمين لشراء سيارة “سيدان” لاستخدامها في نقل الأسلحة المهربة إلى القطيف.

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