«حماية المستهلك‏» تُنبه: 4 علامات تنذر بتلف إطارات السيارة (إنفوجراف)

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نشرت جمعية حماية المستهلك، على حسابها في “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح العلامات التي تظهر على إطارات السيارات قبل تعرضها للتلف.

وذكرت الجمعية، أن هناك 4 علامات لتلف الإطارات وضرورة تغيرها في أقرب وقت وهي:

1 – تلف النقشات

معظم الإطارات الجديدة تضاف لها نقشات لا تظهر إلا عندما تصبح قديمة وهذه النقشات هي كناية عن سطور عرضية يكون ارتفاعها أقل من ارتفاع النقشات العادية. عندما يتلف الإطار تبرز هذه النقشات أو تصبح بنفس مستوى النقشات العادية.

2 – تشققات الجوانب

أي تشقق في جانب الإطار الداخلي أو الخارجي هو دلالة على أنه وجب استبدال الإطار.

3 – الانتفاخات

أحياناً يضعف غلاف الإطار الخارجي وينتفخ من مكان معين وهذا المكان يكون أضعف نقطة وهو عرضة للانفجار في أي لحظة.

4 – الارتجاجات

لابد من وجود بعض الارتجاجات أثناء القيادة ولكن إذا كنت تقود لفترة طويلة يمكنك تمييز أي ارتجاجات جديدة أو أي تغيير في نسبة الارتجاجات، والارتجاجات غالباً ما تكون بسبب نقص في الهواء أو انعدام التوازن بين الإطارات، ولهذا من الأفضل التأكد من إطارات السيارة في أقرب وقت.