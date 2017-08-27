بالأسماء.. السجن والغرامة لـ18 مواطنًا ومقيمًا نقلوا حجاجًا بدون تصريحات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في منطقة مكة المكرمة 18 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصرح.

وشملت العقوبات الصادرة بحق هؤلاء المواطنين والمقيمين السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج، ودعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.

وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم:

1- سميع الله رستم : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

2- محمد عمار الثبيتي : السجن 15 يوماً وغرامة 130 ألف ريال مع التشهير.

3-أحمد عبدالرحمن إبراهيم: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

4-عنايت الله أمير لايق: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

5- عبدالله عويض الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 140 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.

6-عيسى مقبل الصبحي : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

7- مستور ستر العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

8- يحيى موسى الزهراني : السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير، ومصادرة وسيلة النقل.

9-عبدالرحمن سمير الحربي : السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

10-حسن فالح محمد الجهني : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.

11-محمد بار بخش : السجن 15 يوماً وغرامة 20ألف ريال مع التشهير والترحيل.

12-آدم أبوبكر مصطفى : السجن 15 يوماً وغرامة 15 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

13إبراهيم أحمد الزبيدي : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

14-عبدالله مطلق اللحياني : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.

15- بدر راشد الجهني : السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.

16-رشيد مسفر المرواني : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

17-أحمد سعد الشنبري : السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.

18علي حسن فقيهي : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.