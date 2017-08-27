“الفتح” يستضيف برنامج “النادي الشبابي” الصيفي لمستفيدي “بكم نماؤنا”

الأحساء- فواز بن يوسف الموسى

أقام نادي التنمية الأسرية الشبابي التابع لجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، بالتعاون مع نادي الفتح الرياضي، برنامجه الصيفي لمستفيدي مشروع “بكم نماؤنا” تحت مسمى “التعلم باللعب”، وذلك ابتداء من 29ذو القعدة المنصرم إلى 2ذو الحجة الجاري في رحاب النادي.

وبدورهما، قدّم التربويان عبدالله بن حمد الحسين، وفهد بن عبدالرحمن الربيع، البرنامج، حيث ركزا على إعداد أشبال متمكنين يكونون قادة وملهمين في بيئتهم؛ بما يخدم دينهم ووطنهم وأنفسهم، واستعرضا أبرز التحديات التي واجهت الناجحين السابقين، فيما دمجت إدارة مشروع “كم نماؤنا” القصص والمحاور الثقافية باللعب والمتعة بجميع الألعاب الرياضية والإلكترونية.

وقد تكفلت إدارة نادي الفتح الرياضي، بجميع الألعاب الرياضية والإلكترونية، وتوفير المكان المخصص لإقامة البرنامج، كذلك التقى لاعبو نادي الفتح الرياضي بمستفيدي مشروع “بكم نماؤنا” وأخذوا معهم الصور التذكارية.

من جهته، شكر النادي الشبابي، إدارة نادي الفتح الرياضي على الجهود التي يبذلها في توفير كل الإمكانات في تنفيذ البرامج الرياضية والثقافية الخاصة بمشروع “بكم نماؤنا”، كذلك شكر مدير عام جمعية التنمية الأسرية الدكتور خالد بن سعود الحليبي، مؤسسة الملك خالد الخيرية؛ على تبنيها لهذا المشروع المتميز ومتابعتها الكريمة لأنشطته.