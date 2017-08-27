هذه الفئات ممنوعة من شرب «الشاي والقهوة»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يعد فنجان الشاي والقهوة أساس المشروبات الرَئِيسِيّة في كل أنحاء العالم، ولكن هناك فئات من الأشْخَاص يجب عليها عدم شرب المنبهات بسبب مشاكل صحية قد تزيد المنبهات من حدتها.

الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية ومدير مركز الأمن الغذائي المصري، عدد هذه الفئات، وهي:

1 – مرضى الضغط المرتفع أو المصابون بالجفاف، فشرب المنبهات يساعد على خروج الماء من الجسم ويزيد من تركيز الأملاح في الجسم ورفع الضغط.

2 – المصابون بقرح في المعدة، يمتنع تَمَامَاً شرب المنبهات لأنها تساعد على إفراز حمض المعدة الذي يزيد من حِدَّة القرح ويسبب مشاكل صحية.

3 – حالات الأنيميا يمتنع فيها شرب المنبهات؛ لِأنَّ المواد التي توجد في الشاي والقهوة تمتص الحديد من الجسم وتزيد من حِدَّة الأنيميا.

4 – الأشْخَاص الذين يكون جسمهم قابلاً لتكوين الحصوات تزيد المنبهات والمواد التي تَحْتَوِي عليها من تكوين حصوات في الجسم.

5 – المصابون بالنقرس تزيد معهم نوبات الألم عند شرب الشَّاي والقهوة.

6 – الأشْخَاص الذين يَحْصُلون على ساعات نوم قليلة، يجب أن يتجنبوا شرب الشَّاي والقهوة؛ لأنهما يحتويان على الكافيين الَّذِي ينبه الجهاز العصبي، ويسبب حالة من الإرهاق والقلق المستمر.