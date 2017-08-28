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الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 28 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5مناطق

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة و مكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة. وتكون من متوسطة الى غزيرة على منطقتي جازان و عسير. وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط. وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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