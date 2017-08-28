35 ألف ريال رصيد بنكي شرط لاستقدام عاملة منزلية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة شروط مخصصة لمن يريد استقدام العمالة المنزلية من المواطنين والمقيمين، أهمها ألا يقل رصيد الحساب البنكي للمواطن المتزوج عند الاستقدام الأول عن 35 ألف ريال، فيما سمحت للمقيمين الذين رواتبهم لا تقل عن 10 آلاف ريال باستقدام العمالة المنزلية سواء أكانوا عمالة منزلية أم سائقين.

وتملك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب – ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد – حق الاطلاع على الاعتماد المالي لصاحب الطلب والرفض والقبول بناءً عليه، وفي حال تغير صفة صاحب الطلب إلى صفة أخرى، ما يستدعي إنقاص عدد التأشيرات المسموح له بها أو زيادة الشروط، فإنه يتعين حينها عدم قبول أي من الطلبات للشخص ذاته قبل أن يقوم بتصحيح وضع العمالة على صفته السابقة إلى صفته الحالية.

ويجوز للوزارة منح صاحب الطلب تأشيرات إضافية بحد أقصى تأشيرتين عن استحقاقه في حال مضى على عقد عامل الخدمة المنزلية 18 شهراً فأكثر لدى صاحب الطلب، وتتم معاملة مقدمي الطلبات من أصحاب بطاقات السنوات الخمس (القبائل) وفقاً للاشتراطات المحددة للمواطنين.

وفي حال المواطن، فالحد الأعلى للتأشيرات الرجالية ثلاث للمتزوج، منها عامل منزلي واحد فقط، والمهن، هي: عاملة منزلية، وعامل منزلي، وسائق خاص، ومربية أطفال، وطباخ، وطباخة، وسفرجي، وممرض أو ممرضة، مع إرفاق تقرير طبي معتمد، مع استيفاء متطلب القدرة المالية الذي لا يقل عن 5 آلاف في حال التأشيرة الأولى مع رصيد بنكي لا يقل عن 35 ألف ريال، يصل إلى نصف مليون ريال في حال التأشيرة الخامسة.

وسمحت الوزارة للمقيمين أو حتى المقيمات الذين يعملون في أعمال رواتبها تتعدى الـ10 آلاف ريال، باستقدام عاملين على إقامته، إن كان متزوجاً، أو يحصل على تأشيرة واحدة إن كان مقيماً عازباً، ويشترط عليه ألا تكون أي من التأشيرات على المهنة نفسها، ويجب أن يكون صاحب الطلب موظفاً، والمهن تكون عاملة منزلية، أو سائقاً خاصاً، أو مربية أطفال.

يذكر أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية “مساند”، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بلغ 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملاً وعاملة. ويحقّق برنامج “مساند”، الذي يربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الموقع أكثر من 600 ألف مواطن.