ترقّب الإعلان عن التقديم للوظائف التعليمية النسائية والمطابقة.. اليوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حالة من الترقب حول موعد التقديم على الوظائف التعليمية، التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، والخاصة بتوفير 4716 وظيفة تعليمية جديدة للنساء، منها 3003 في الابتدائية، و859 في المتوسطة، و854 في الثانوية والوظائف التعليمية الرجالية 3950 وظيفة وتضم 1907 في المرحلة الابتدائية، و941 في المتوسطة، و1102 في الثانوية.

وطبقاً لبيان الوزارة أنها ستفتح التقديم الإلكتروني على نظام “جدارة” بدءاً من يوم اليوم الاثنين للنساء وحتى 20 ذي الحجة، وللرجال في الفترة من 20 – 23 من ذي الحجة. وبيّنت أن موعد المطابقة للمرشحين والمرشحات سيكون خلال أسبوع من انتهاء التقديم.

وقالت مصادر أن موعد التقديم سيكون خلال الساعات القليلة، وسيكون إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية للمطابقة يوم الثلاثاء 21 ذي الحجة، وتبدأ مطابقة أوراق المرشحات للوظائف التعليمية الأربعاء 22 ذي الحجة الساعة الثامنة صباحاً حتى الأحد 26 ذي الحجة الساعة الثالثة مساءً، وسيكون يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة إعلان أسماء المرشحات النهائية للوظائف التعليمية.

وفي انتظار الإعلان الرسمي لموعد التقديم اليوم للوظائف التعليمية النسائية، وكافة التفاصيل حول المطابقة والإجراءات الأخرى اللازمة.