9 تطبيقات مهمة لحجاج بيت الله الحرام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

مع استعداد المسلمين من جميع أنحاء العالم لتأدية فريضة الحج والوقوف بعرفات بعد أيام قليلة؛ ساهم انتشار أجهزة الهواتف الحديثة في توفير العديد من التطبيقات للتعريف بمناسك الحج والعمرة أو تطبيقات الأدعية وغيرها.

في التقرير التالي نستعرض أبرز 9 تطبيقات قد يحتاجها الحاج، وفقاً لما نشرته صحيفة “لرياض”.

1- “تطبيق مناسك الحج”:

يعتبر من التطبيقات المفيدة التي تقدم مناسك وأحكام الحج بسهولة مع ووجود صور توضيحية.

2- “تطبيق مناسك الحج والعمرة”:

للذين لا يطيقون قراءة الكثير من الشرح، يقدم هذا التطبيق شرحاً مفصلاً مكتوباً ومسموعاً لجميع مناسك وأركان الحج بصوت العديد من المشايخ.

3- “تطبيق الحج خطوة بخطوة”:

يتيح هذا التطبيق للحجاج التعرف على قواعد وأحكام وأركان الحج خطوة بخطوة؛ فهو يقوم بتوجيه “الحاج” إلى الركن الذي يفترض عليه تأديته ثم الركن الذي يليه.

4- “الحج يوم بيوم”:

برنامج تثقيفي يعطي الكثير من المعلومات بداية من شرح أنواع الحج “القرآن، والتمتع، والإفراد”، بالإضافة إلى شرح لمناسك وأعمال الحج اليومية.

5- “تطبيق أدعية الحج والعمرة مع الأذكار”:

يوفر أهم الأدعية والأذكار بالإضافة للعديد من الفتاوى لأبرز العلماء التي صدرت بخصوص مسألة الحج، خاصة أن الكثير من الناس قد يقع في الأخطاء لجهله بالحكم الشرعي.

6- “تطبيق الطواف”:

يعتبر من أفضل التطبيقات، حيث يوفر له خطوات تأدية الحج والعمرة بطريقة مبتكرة وبسيطة جداً.

7- “تطبيق الطقس والحج”:

يهتم بتوقعات الطقس في الحج، ويتيح للمستخدمين التعرف على حالة الطقس بصورة دقيقة لأكثر من 50 منطقة مُتعلقة بمناسك الحج.

8- “تطبيق بوصلة الحج”:

يتيح للحاج التعرّف على الطرق المختلفة وتوصيله إلى المكان الذي يرغب فيه.

9- “تطبيق القرآن الكريم”:

يقدم التطبيق نسخة إلكترونية من القرآن الكريم، والذي يتيح للإنسان قراءته في أي وقت.