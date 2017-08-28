إنجاز 54 مشروعاً للمياه بـ1.7 مليار ريال تدخل الخدمة قبل العيد

الأحساء – واس

أعلن قطاع خدمات المياه في منظومة البيئة والمياه والزراعة، الانتهاءَ من 54 مشروعاً للمياه والصرف الصحي «تدخل الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك»، بتكلفة بلغت أكثر من 1.7 مليار ريال.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية. محمد الموكلي، إن قطاع خدمات توزيع المياه نجح في تسريع إنهاء وتشغيل 54 مشروعاً تمثلت في استكمال البنى التحتية وتقديم خدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ومعالجتها.

وبين أن عدد مشاريع المياه المنجزة بلغت 29 مشروعاً بتكلفة بلغت أكثر من 728 مليون ريال، فيما بلغ عدد مشاريع خدمات الصرف الصحي 25 مشروعاً بتكلفة بلغت أكثر من 986 مليون ريال، في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والجوف والباحة.

يشار إلى أن قطاع خدمات توزيع المياه أنهى منتصف رمضان الماضي 116 مشروعاً لخدمات المياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي)، في جميع المناطق، ليصبح العدد الإجمالي لمشاريع خدمات المياه التي قدمت للمواطن بكافة المناطق ودخلت الخدمة من بداية 2017 وحتى الآن 170 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 6.6 مليار ريال.