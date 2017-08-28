“البيئة” تدعو للوقاية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان في أسواق الماشية وتجمعات الحيوانات، نظراً لقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبينت الوزارة أن هناك العديد من الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان مباشرة عند احتكاك المباشر بالحيوانات المصابة أو بطريق غير مباشر من خلال البيئة المحيطة والعوامل الحية الناقلة للإمراض مثل الحشرات والقراد والقمل والقوارض.

وأوضحت الوزارة الإجراءات الوقائية لتجنب هذه المخاطر عند زيارة أسواق الماشية والمزارع والمسالخ المتمثلة في لبس قفازات الأيدي الطبية والكمامات والنظارات الواقية، وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من ملامسة الحيوانات، وتجنب الاحتكاك المباشر بالحيوانات، والابتعاد عن الإبل بالأسواق تجنباً لمخاطر الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا).

كما أوصت الوزارة بأهمية ذبح الحيوانات في المسالخ المعتمدة والخاضعة للإشراف البيطري وذلك لضمان فحص الحيوان قبل وبعد الذبح وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وعدم استخدام الجزارين المتجولين الذين يجهلون أسس السلامة العامة والنظافة، وتجنب الذبح بالشوارع وأمام المنازل والاماكن العامة الأمر الذي قد يؤدي إلى تلوث البيئة وتلوث اللحوم جراء الغبار والأتربة ونواقل الامراض كما يجب ان يتم التخلص الصحي من المخلفات للحفاظ على البيئة، وتستقبل الوزارة استفساراتكم الطبية البيطرية وبلاغاتكم عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000).