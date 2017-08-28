20مرشدًا سياحيًا جديدًا ينخرطون في المهنة بالأحساء و”الفريدة” يدعوهم للتزود بالثقافة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دعا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن احمد الفريدة، المرشدين السياحيين الذين سينخرطون في مهنة الإرشاد السياحي إلى ضرورة الحرص على التزود بالثقافة والبحث والاطلاع؛ لتكون المعلومة التي يقدمونها للسائح صحيحة ودقيقة ومأخوذة من مصدر موثوق.

ونقل “الفريدة”، في كلمته أمام المرشدين الجدد في ختام دورة المرشدين السياحيين التي نظمها مؤخرًا فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، بحضور رئيس قسم التراخيص يوسف العديلي، نقل تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لعشرين مرشدًا سياحيًا جديدًا أكملوا دورتهم التدريبية في الإرشاد في الأحساء.

ونوّه “الفريدة” بدور المرشدين في خدمة وطنهم والتعريف بمقوماته وتاريخه عبر بوابة السياحة، حاثًا إياهم على الحصول على المطبوعات التي تحتوي على معلومات دقيقة عن كل المواقع الأثرية والتاريخية والتي وفرتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جميع فروعها بالمملكة ومنها الأحساء.

ولفت إلى أن السواح حريصون على معرفة المعلومات الدقيقة والمفصلة ولاسيما عن المواقع التاريخية، مشيدًا بالتنوع الجميل من جميع التخصصات للمشاركين في الدورة، موجهًا شكره للمحاضر أحمد الجعيد لنجاح الدورة، مختتمًا كلمته بالإشارة إلى أنه سيتم لاحقًا تحديد مواعيد الامتحان ودورة الإسعافات الأولية، داعياً لهم بالتوفيق.