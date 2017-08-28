‏”سعود الطبية” تحذّر من الاستخدام الخاطئ للسكاكين عند ذبح الأضاحي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذّرت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية من خطورة إتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

وأوضحت طوارئ المدينة أنها تستقبل سنوياً ما يقارب 40 حالة مصاب بجروح قطعية نتيجة التهور غير المحسوب عند ذبح الأضاحي، و تلك الإصابات غالبيتها في اليدين والأرجل.

وأهابت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية الأهالي، بإبعاد الأطفال من منطقة ذبح الأضاحي؛ لضمان عدم إصابتهم بمكروه، مؤكدة في هذا السياق، جاهزيتها الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.