تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 28 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

‏”سعود الطبية” تحذّر من الاستخدام الخاطئ للسكاكين عند ذبح الأضاحي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذّرت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية من خطورة إتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

وأوضحت طوارئ المدينة أنها تستقبل سنوياً ما يقارب 40 حالة مصاب بجروح قطعية نتيجة التهور غير المحسوب عند ذبح الأضاحي، و تلك الإصابات غالبيتها في اليدين والأرجل.

وأهابت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية الأهالي، بإبعاد الأطفال من منطقة ذبح الأضاحي؛ لضمان عدم إصابتهم بمكروه، مؤكدة في هذا السياق، جاهزيتها الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“البيئة” تدعو للوقاية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان

“البيئة” تدعو للوقاية من الأمراض المشتركة بين الحيوان ...

إنجاز 54 مشروعاً للمياه بـ1.7 مليار ريال تدخل الخدمة قبل العيد

إنجاز 54 مشروعاً للمياه بـ1.7 مليار ريال تدخل ...

9 تطبيقات مهمة لحجاج بيت الله الحرام

9 تطبيقات مهمة لحجاج بيت الله الحرام

مصادر: ديوان المراقبة رصد مخالفات بنحو 15 مليون في “حماية المستهلك”

مصادر: ديوان المراقبة رصد مخالفات بنحو 15 مليون ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*