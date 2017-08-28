تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 28 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الري” تستقبل وتودّع الحجاج بتمور الأحساء الفاخرة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بادرت المؤسسة العامة للري، وطوال فترة استقبال الحجاج عبر مطار الأحساء والمنفذ البري لمحافظة الأحساء، وبمتابعة شخصية من مدير عام المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، بتوزيع تمور فاخرة من مصنع تعبئة التمور التابع لها.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير الإمكانيات كافة وتسهيل ودعم حجاج بيت الله الحرام، وتقديم المساعدات والخدمات لضيوف الرحمن. كما كرّمت المؤسسة الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي تقدم خدماتها للحجاج في مطار الأحساء.

هذا، وقد لفتت المؤسسة إلى أنها ستقوم بتوزيع تمورها الفاخرة حتى آخر رحلة من مطار الأحساء للحج، ومن ثم ستكون في أول رِكب المهنئين بسلامة وعودة الحجيج -بإذن الله- وستُقدم تمورها الفاخرة أيضًا، متمنية للحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

20مرشدًا سياحيًا جديدًا ينخرطون في المهنة بالأحساء و”الفريدة” يدعوهم للتزود بالثقافة

20مرشدًا سياحيًا جديدًا ينخرطون في المهنة بالأحساء و”الفريدة” ...

الملحق التجاري الإندونيسي يزور غرفة الأحساء ويدعو المستثمرين لمعرض TEI

الملحق التجاري الإندونيسي يزور غرفة الأحساء ويدعو المستثمرين ...

اختتام دورة “منهج 107” للأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن بغرفة الأحساء

اختتام دورة “منهج 107” للأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط ...

خيرية العيون تودع 53950ألف ريال في حسابات أبنائها الأيتام

خيرية العيون تودع 53950ألف ريال في حسابات أبنائها ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*