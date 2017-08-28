“الري” تستقبل وتودّع الحجاج بتمور الأحساء الفاخرة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بادرت المؤسسة العامة للري، وطوال فترة استقبال الحجاج عبر مطار الأحساء والمنفذ البري لمحافظة الأحساء، وبمتابعة شخصية من مدير عام المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، بتوزيع تمور فاخرة من مصنع تعبئة التمور التابع لها.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير الإمكانيات كافة وتسهيل ودعم حجاج بيت الله الحرام، وتقديم المساعدات والخدمات لضيوف الرحمن. كما كرّمت المؤسسة الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي تقدم خدماتها للحجاج في مطار الأحساء.

هذا، وقد لفتت المؤسسة إلى أنها ستقوم بتوزيع تمورها الفاخرة حتى آخر رحلة من مطار الأحساء للحج، ومن ثم ستكون في أول رِكب المهنئين بسلامة وعودة الحجيج -بإذن الله- وستُقدم تمورها الفاخرة أيضًا، متمنية للحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.