“الجوازات”: أكثر من مليون و 700 ألف حاج دخلوا المملكة ومازال المجال مفتوح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1438هـ والبالغ عددهم (1.735.391) حجاج، قدموا على النحو التالي (1.631.979) حاجا عن طريق الجو، و(88.585) حاجاً عن طريق البر و(14.827) حاجا عن طريق البحر، حيث تم خلال خطة مرحلة القدوم تسخير جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي.

وبين اليحيى خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الغرفة التجارية بجدة : حرص القيادة الرشيدة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ، موضحاً أن المديرية العامة للجوازات وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله- قد جهزت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي .

وقال اللواء اليحيى : أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مركز : الشميسي ، والتنعيم ، والبهيتة ، والكر ، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم .

وأوضح اليحيى أن 1340 حاج قطري دخلوا حتى الآن وأن قدوم الحجاج إلى المملكة مستمر حتى اليوم التاسع ، ولله الحمد لم نسجل أي ملاحظات في حج هذا العام، وهذا هو مجمل ما تم الاستعداد له من الخطة الأولى، بقي تنفيذ الخطة الثانية وهي مرحلة المغادرة .

وقال اليحيى أنه تم إصدار 34 قرار إداريا بحق 143 ناقل وتم تغريمهم ب 1,705,000 ريال والسجن 375 يوم والتشهير ب 22 شخص والمطالبة بمصادرة 5 سيارات استخدمت في نقل المخالفين .

وذكر اليحيى أن عدد أجهزة التزوير المؤمنة 847 جهاز تقني حديث متطور لكشف حالات التزوير ، وأن ما تم رصده هو 64 حالة تزوير.

وبين اليحيى أن 75 من منسوبات الجوازات ساهمن في هذا العام بإدخال بيانات الحجاج ، ولدينا إحصائيات توضح أن نسبة الحجاج الإناث مقارب إلى عدد الحجاج الذكور وهذا يعني بأننا في العام القادم سيكون لدينا زيادة في عدد منسوبات الجوازات، فقد أثبتت المرأة قدرتها وكفاءتها في أداء الواجبات المكلفة بها.

وقال اليحيى : أن الزائرين لا يحق لهم الحج حسب أنظمة الحج ، وبذلك نؤكد على الجميع احترام أنظمة الحج من الجميع.