جمرك مطار ينبع يحبط تهريب نصف كيلو “هيروين” داخل أحشاء راكب

الأحساء – واس

أحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع ، محاولة تهريب أحد القادمين للمملكة عبر الجمرك كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت (489) جراماً؛ حيث كانت مُخبأة داخل أحشائه.

وقال مدير عام جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز سعد البقمي: إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إجراء التفتيش الذاتي بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (62) كبسولة تحتوي جميعها على (489) جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، ولقد هيأت الجمارك السعودية منذ فترة طويلة كافة السبل التقنية بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.