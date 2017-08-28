5 عادات تسبب انسداد الشرايين وأمراض القلب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الكولسترول ليس العامل الرئيسي في أمراض القلب والصمامات، وإنما هناك عدد من العادات الخاطئة التي يمارسها الأشخاص تؤدي بهم إلى أمراض الذبحة الصدرية نتيجة انسداد الشرايين.

وبحسب “البربري” فإن من أبرز هذه العادات هي:

1- التدخين.

2- الأكلات السريعة غير الصحية.

3- عدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط البدني.

4- السمنة وزيادة الوزن.

5- التعرض للضغوط النفسية والتوتر.

واعتبر أن الحياة الصحية والانتباه الدائم لحالة الجسم هي الوقاية الأولى لأي شخص من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة بعد تجاوز سن الـ30 عاماً، مبيناً أن الحفاظ على الوزن، وتناول الأكلات الخالية من الدهون من شأنها أن تعزز من صحة الإنسان.

وأشار “البربري” إلى ضرورة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة بديلاً للأكلات السريعة المنتشرة بين الشباب والفتيات خلال المرحلة الحالية، خاصة وأنه من الممكن أن ترتفع معدلات انسداد الشرايين فجأة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت المفاجئ خاصة بين الشباب.