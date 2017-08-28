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الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 28 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

1.7 مليون ريال.. حصيلة غرامات مخالفي الحج حتى الآن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات، إن 24 قراراً إدارياً صدرت بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج خلال موسم هذا العام، وذلك حتى اليوم الاثنين، تضمنت تحصيل غرامات وصل مجموعها إلى 1.7 مليون ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى بالسجن لـ 375 شخصاً، والتشهير بـ 22 حالة ومصادرة المركبات التي تمت المخالفة بها.

وأكد اللواء اليحيى أن مجموع المنقولين عبر مداخل مراكز مكة المكرمة بلغ 143 مخالفاً، فيما أشار إلى أن أجهزة التزوير المؤمنة والبالغ عددها 847 أجهزة تقنية حديثة ومتطورة لاكتشاف حالات التزوير كشفت عن 64 حالة تزوير، بحسب “اليوم”.

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