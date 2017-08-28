«التجارة» تؤكد وفرة السلع والمنتجات لحجاج بيت الله الحرام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة التجارة والاستثمار وفرة السلع والمنتجات وذلك ضمن خطتها الشاملة لمتابعة تأمين دخول المواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام والزوار بالمشاعر المقدسة ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والرفع بتقارير يومية للحالة التموينية بإشراف ومتابعة مباشرة من لدن معالي وزير التجارة والاستثمار.

هذا وتواصل الفرق الرقابية للوزارة المشاركة في موسم حج هذا العام 1438ه تنفيذ أعمالها المتمثّلة في تكثيف أعمال الرقابة على المحال والمباسط التجارية والبرادات والسيارات المتجولة المحملة بالسلع الغذائية، والتأكد من توفر السلع الغذائية وصلاحية المعروض منها للاستهلاك وجودتها وملائمة أسعارها للحجاج.

وتتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بلجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة والأمن العام وأمانة العاصمة المقدسة والمؤسسة العامة للحبوب والبنك الاسلامي للتنمية بالاضافة إلى الغرف التجارية بمنطقة مكة المكرمة والقطاع الخاص لتأمين متطلبات الحجاج في كل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس عبدالاله بن مشيط المشرف على أعمال الحج ومدير التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة أن أبرز ملامح خطة التموين للوزارة لموسم حج هذا العام 1438ه تقدير كمية المواد الغذائية المطلوب توفيرها للحجاج والتنسيق مع القطاع الخاص بخصوص المستهدف من عدد المحال والمباسط وتقدير كمية الوجبات الجاهزة وغير المطهية .

وحرصا على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام تقوم الوزارة بالتنسيق مع المصانع والشركات والمؤسسات ومنها مصانع الثلج وشركات ومؤسسات الوجبات الجاهزة والألبان والعصائر والمخابز وشركات بيع المواشي ومحال بيع الخيام والمفروشات وذلك لتأمين كافة المتطلبات التي يحتاجها الحجاج، كما تعمل الوزارة على ترتيب وتسهيل دخول البرادات سعة 40 قدم وتقدير العدد الكاف من البرادات المستهدف دخوله الى المشاعر المقدسة.