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الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 28 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الليلة.. أمير الشرقية يعايد 750يتيمًا بمناسبة عيد الأضحى

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يعايد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية مساء اليوم 750 يتيمًا؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يسلم الهدايا نيابةً عن سموه مساء اليوم الإثنين، بمقر الجمعية الرئيس بالدمام الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان.

وبدوره، أكد “العفيصان” أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف  لتقديم هدية العيد لأبنائه من الأيتام أمر ليس بمستغرب على سموه، فهو (يحفظه الله) دائم  الاهتمام والحرص على تقديم الدعم المادي والمعنوي لأبنائه الأيتام ولمستفيدي الجمعية كافة.

وأوضح “العفيصان” أن تسليم هدايا العيد يبدأ من مساء اليوم الإثنين ويستمر حتى ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى المبارك، منوّهًا بأن الجمعية مستمرة في توزيع الهدايا عقب عيد الأضحى لمن لم يحصل عليها من الأيتام خلال المعايدة، مبينًا أن

الهدايا تشمل كوبونات لكسوة العيد وبطاقات ألعاب ترفيهية، إضافة للهدايا العينية الأخرى.

يذكر أن الجمعية ترعى أيتام المنطقة الشرقية من خلال مشروع كفالة الأيتام بالمنطقة الذي يقدم الرعاية التربوية والتعليمية والاجتماعية للأيتام بالمنطقة الشرقية من خلال عدة برامج، حيث نفذ مؤخرًا حفل المعايدة السنوي ل1000 يتيم و400 أسرة وسباق الجري الخيري الذي شارك فيه 40 يتيمًا ويتيمة، وحفل تكريم المتفوقين الذي كرم 25 يتيما ويتيمة، إضافة لبرنامج “هيا نحسن” الذي قدم الرعاية التعليمية والتربوية لأيتام الجمعية وبرنامج عمرة الأيتام، وغيرها من البرامج التي تحظى بدعم واهتمام سمو رئيس الجمعية وسمو نائبه.

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