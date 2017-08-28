فرق سرية لضبط العمالة المخالفة لشروط الإقامة والعمل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ألقت قوات الأمن القبض على 27 من الجنسية الإثيوبية بينهم 14 امرأة في مخيمات في شمال الرياض، بسبب مخالفاتهم قوانين الإقامة والعمل.

وقالت صحيفة “عرب نيوز” الإثنين (28 أغسطس 2017)، إن قوات الأمن شكّلت فرقًا سرية لجمع المعلومات حول المقيمين بشكل مخالف، وبعد التأكد من الانتهاكات، وضعوا خطة لاعتقال الجماعة في مزرعة بوادي الدواسر.

وأضافت أنه تم تشكيل خمس فرق تضمّ معدات عسكرية كاملة من الدوريات الأمنية الإقليمية، من أجل المساعدة في تطبيق وفرض القانون، ومساعدة قوات الأمن لضبط المخالفين، وأشارت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، إلى أنه تم تنفيذ الغارة تحت قيادة العقيد محمد عبدالعزيز الصالحي مدير دوريات الأمن بالمنطقة.

وكان آلاف من الإثيوبيين قد سارعوا للعودة إلى بلادهم من السعودية، مع انتهاء المهلة التي منحتها المملكة للعمال المقيمين بشكل غير شرعي لمغادرة أراضيها نهاية يوليو.

وكانت التقديرات تشير إلى أن عدد العمال الإثيوبيين الذين يعملون بشكل غير شرعي داخل أراضي المملكة يصل إلى 400 ألف شخص، ولم يسجل سوى 130 ألف شخص للعودة أثناء فترة العفو.