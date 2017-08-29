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الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 29 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات (نجران، عسير، الباحة) كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد الى تبوك، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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