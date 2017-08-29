تعليم الشرقية يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتمد د. عبدالرحمن المديرس المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية مساء امس (الاثنين) حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438 / 1439هـ .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية فهد الغفيلي أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من الوزارة ، ووفقًا للاحتياج في الميدان التربوي.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيحة الحركة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام (نور) ، أو من خلال الدخول على الرابط http://www.edueast.gov.sa/portal/180

لافتًا إلى أن على المعلمين المنقولين التوجه للمدارس المنقولين لها اعتبارًا من بداية عودة المعلمين يوم الأحد 19 / 12 / 1438هـ دون الحاجة للذهاب للمدارس المنقولين منها وسيكون إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونيًا عبر نظام ( نور) .

وذكر بأن حركة نقل هذا العام شملت عدد ( 1195 ) معلمًا، و( 1027 ) معلمة . كما يمكن لقادة المدارس الاطلاع على أسماء المنقولين من المدرسة ولها عبر حساب قائد المدرسة في نظام (نور) أو من خلال الدخول على الرابط http://www.edueast.gov.sa/portal/180

وقدم الغفيلي التهنئة لجميع الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات الذين شملهم النقل مع الدعاء لهم بالتوفيق.