نصائح هامة لسلامة السيدات الحوامل في الحج.. و7حالات تمنعهن من تأديته

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حدد استشاري نساء وولادة، 7 أسباب تدفع السيدات الحوامل لتأجيل الحج، مقدماً عدة نصائح للسيدات التي يؤدين مناسك الحج من أجل تفادي حدوث مضاعفات لهن.

وقال استشاري النساء والولادة الدكتور محمد قطان وفقاً لـ”عكاظ”، إن الأسباب السبعة التي يستحسن فيها تأجيل الحج للسيدات الحوامل عبارة عن مضاعفات مرضية تشمل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، ونزول المشيمة، ووجود تاريخ مرضي للولادة المبكرة.

وأضاف أن الأسباب تضم أيضاً وجود تاريخ مرضي للإجهاض المبكر، وإجراء الحامل عمليات حديثة في القلب أو الكلى، وكذلك وجود ضعف في نمو الجنين أو غيرها من الحالات المرضية التي يحددها الطبيب المعالج، ناصحاً الحوامل في الشهور: (السابع، والثامن، والتاسع)، بتأجيل الحج لحين وضع الجنين.

ونصح استشاري النساء والولادة، السيدات الحوامل بتناول التطعيمات الخاصة بهن أثناء موسم الحج، مثل: تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، داعياً إياهن إلى مراجعة المراكز الصحية في حالة حدوث أعراض نزف أو ظهور سوائل مهبلية وصداع شديد مصاحب لتشوش في النظر، أو تقلصات شديدة في البطن أو ارتفاع درجة الحرارة.