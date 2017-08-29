بالصور.. تمور الخلاص الحساوي تصحب الحجيج المغادرين بمطار الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

واصلت المؤسسة العامة للري، وبشراكة اجتماعية مع مطار الأحساء، مبادرتها لتوزيع تمور الأحساء الفاخرة من صنف الخلاص من مصنع تعبئة التمور التابع لها، وذلك بمتابعة شخصية من مدير عام المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، كما كرّمت المؤسسة الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي تقدم خدماتها للحجاج في المطار.

وتأتي هذه المبادرة من منطلق التكاملية بين القطاعات الحكومية، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير كل الإمكانيات وتسهيل الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم المساعدات والخدمات لضيوف الرحمن طوال فترة استقبال الحجاج عبر مطار الأحساء وحتى آخر الرحلات المغادرة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ.

هذا، وقد تواجد ممثلو المؤسسة طوال الأيام الماضية وتزامنًا مع موعد مغادرة الرحلات لأطهر بقاع الأرض في المطار، حيث قاموا بتوزيع ما يقارب من 400 عبوة من التمور الفاخرة للحجاج، متمنين لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.