طيران الأمن يرفع من جاهزيته ويزيد طلعاته الجوية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رفعت القيادة العامة لطيران الأمن من جاهزيتها وزادت من طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادا لتصعيد الحجاج لقضاء يوم التروية في مشعر منى ومن ثم تفويج الحجاج لمشعر عرفات.

وبين قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد الحربي ذلك مبينا أن طائرات الأمن تجوب سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وترصد خلال طلعاتها المتواصلة الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال تحركاتهم وحتى استقرارهم في مشعر منى، لقضاء يوم التروية، موضحا أنه يتم تركيز الطلعات الجوية على الحرم الشريف والمنطقة المركزية التي تشهد تواجد كثافة عالية من الحجاج ، مع الاستمرار في المسح الجوي لنقاط الفرز الرئيسية على مداخل مكة المكرمة وكافة الطرق المؤدية إليها، علاوة على رصد الحجاج غير النظاميين عبر طلعات جوية خاصة بذلك مع جهات الضبط الأمني.

وأوضح اللواء الحربي أن الجاهزية تصل لأعلى درجاتها مع فجر اليوم التاسع وبدأ نفرة الحجاج إلى مشعر عرفات وذلك بمشاركة أكثر من طائرة في الطلعة الجوية وزيادة مدة الرحلة لتصل إلى ثلاث ساعات لكل طائرة في الطلعة الواحدة أثناء تصعيد الحجيج إلى عرفات وما يليها من انتقالهم إلى مشعر مزدلفة حتى استقرارهم في مشعر منى في اليوم العاشر.

وشدد اللواء الحربي على أن الخبرات الموجودة لدى الأطقم الجوية تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.