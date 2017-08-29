“الصحة” تحذر الحجاج من التعرض المباشر للشمس

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حثت وزارة الصحة، حجاجَ بيت الله المصابين بالإمساك، بتناول كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة والمغسولة جيداً، وتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على علاج الإمساك مثل (التين، المشمش)، إضافة على شرب كميات كبيرة من السوائل خاصة المياه حوالي 1-2 لتر تقريباً يومياً واستخدام الملينات عند الضرورة بعد استشارة طبيبة.

وأوضحت، أن نوع الإمساك يكون حسب عمر المريض لأن الإمساك قد يكون سببه عضوياً وليس وظيفياً فقط، ويجب أخذ رأي طبيب الجهاز الهضمي عندما ينوي الشخص القيام بأعمال الحج، كما نصحت المرضى المصابين بالمغص والغثيان والإسهال وما يصاحبها من ألم في البطن، واضطرابات في الجهاز الهضمي باستشارة الطبيب لمعرفة الأسباب وأخذ النصيحة والعلاج اللازمين وتجنب أخذ أدوية منع الإسهال لأنها قد تشكل خطورة بالغة في بعض الحالات.

ولفتت الصحة إلى أن الحاج قد يصاب بالجفاف نتيجة عدم أخذ سوائل كافية مع الإجهاد في أعمال الحج والتعرق خصوصاً مع درجات الحرارة العالية، وتشكل هذه خطورة على بعض المرضى خاصة كبار السن والأطفال والمرضى المصابون بأمراض القلب والكلى، وتحدث نتيجة عدم الإسراع أو التخاذل في علاج النزلات المعدية والنزلات المعوية، ونصحتهم بأخذ محلول معالجة الجفاف بالكمية والسرعة الكافية والإكثار من شرب السوائل ومراجعة أقرب مركز صحي.

ودعت الوزارةُ حجاجَ بيت الله الحرام إلى تجنب التعرض المباشر للشمس، والحر والزحام خلال أدائهم المناسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأوضحت أنه يتوجب على حجاج بيت الله الحرام الحرص على شرب السوائل، والراحة، واستخدام مظلات فاتحة اللون، حتى يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس.

يذكر أن الوزارة كثفت استعدادها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، كما تم تدريب العاملين في المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على التعامل مع إصابات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.